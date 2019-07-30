Erzurum Aziziye TOKİ 1000 konut kura sonuçları sorgula

TOKİ son dakika kura sonuçları. Erzurum Aziziye'de inşa edilecek olan 1.000 konut projelerimizin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, bu kez Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde konut inşa etti. İki etaptan oluşan konutların birinci etabında 793 konut, ikinci etabında ad 857 konut bulunuyor. Konutlar 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. 2+1 daireler için başvuru bedeli 500 TL iken, 3+1 konutlarda ise 1000 TL olarak belirlendi. Erzurum Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi kura çekiliş tarihleri belli oldu.

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