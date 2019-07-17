Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019 Erzurum Atatürk Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 300 oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 300 oldu. Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019 Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000 Spor Yöneticiliği :300.000 Antrenörlük Eğitimi: 300.000 2019 YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019 İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019 Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO'ya özel yetenek sınav başvuruları

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