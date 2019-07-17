Erzurum Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019
Erzurum Atatürk Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 300 oldu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:16
Erzurum Atatürk Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi besyo taban puanları 2019 merak ediliyordu. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 300, diğer bölümlerde Spor Yöneticiliği 300 ve Antrenörlük Eğitimi besyo punanı 300 oldu.
Atatürk Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
Beden Eğitimi Öğretmenliği :300.000
Spor Yöneticiliği :300.000
Antrenörlük Eğitimi: 300.000
2019 YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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