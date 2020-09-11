Erzurum, Ardahan ve Kars'ta, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta AK Parti Gençlik Kolları ile sivil toplum kuruluşları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liseleri ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum Adliyesi önünde toplanan AK Parti Gençlik Kolları, Ensar Vakfı Erzurum Şubesi ile İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şubesi üyeleri, basın açıklaması yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti Erzurum Şubesi Başkanı Dr. Mehmet Meral, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de imam hatip liselerinin insanların milli ve manevi anlamda güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

Ensar Vakfı Erzurum Şubesi adına açıklama Recep Ertuğay ise her gün televizyon programlarında ve sosyal medyada halkın manevi değerlerine karşı hakaretler yapıldığını ve buna asla seyirci kalmayacaklarını belirterek, "O cümleleri kuranlar, 28 Şubat yıllarından günümüze kadar Müslümanlara karşı kinini, nefretini fırsat buldukça dile getirmeye cüret eden bir güruhtur. Her kim olursa olsun, milli ve manevi değerlerimize karşı kim düşmanlık ediyorsa bunlar karşısında susmayacağız. Bugün burada açacağımız dava bir başlangıçtır." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları adına konuşan İl Başkan Yardımcısı Gökberk Kocaaliler de imam hatiplerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere önemli şahsiyetlerin yetiştiğine işaret ederek, imam hatip liselerinin ülkedeki eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğunu anlattı.

Açıklamaların ardından grup, adliye binasına girerek Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Kars

Kars'ta, AK Parti'nin gençlik kolları üyeleri, imam hatiplilerle ilgili konuşması nedeniyle Erol Mütercimler'e tepki göstermek amacıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey, burada yaptığı konuşmada, imam hatip liselerinin ülkenin genel eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirtti.

İmam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı yaptığı konuşma nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını ifade eden Bayrambey, şöyle konuştu:

"Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki imam hatip liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir."

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, basın açıklamasının ardından Kars Adliyesi'ne giderek Mütercimler hakkında suç duyuru yaptı.

- Ardahan

Ardahan'da da bazı sivil toplum kuruluşları, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Ardahan İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Dernek Başkanı İbrahim Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatipler için yapılan açıklamanın kabul edilir bir tarafının olmadığını belirtti.

Bu nedenle bugün Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Karabulut, "Bugün İmam Hatipler 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı, küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiyeyi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.