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Erzurum Adli Tıp Kurum Başkanlığına Atatürk Üniversitesi desteği

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanı Doç.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
Erzurum Adli Tıp Kurum Başkanlığına Atatürk Üniversitesi desteği

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurum Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Müslümanoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.


Yalçın Büyük ve Ömer Müslümanoğlu’na ziyaretlerinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Grup ve Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök refakat etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yalçın Büyük, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Rektör Çomaklı’ya gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.


Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalının çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Büyük, bu çalışmaların Tıp Fakültesi öğrencilerinin Adli Tıbba yönelmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.


Çalışmaların profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi için kurulması planlanan Erzurum Adli Tıp Kurum Başkanlığı alt yapısının hazırlanması için Atatürk Üniversitesi ile kurumsal iş birliği yapılmasının öneminden bahseden Büyük, bu konuda Rektör Çomaklı’dan destek beklediklerini söyledi.


Birliktelik kurumlara güç katacaktır


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise Erzurum Adli Tıp Kurum Başkanlığının teknik alt yapısını birlikte kurmanın her iki kuruma da güç katacağını belirterek, Atatürk Üniversitesinin yeni birimleriyle daima desteğe hazır olduğunu ifade etti.


Konuklarına üniversite ve projelerinden bahseden Rektör Çomaklı, gerçekleştirilen 17 Arama Konferansında Adli Tıp alanı da olmak üzere birçok konuda yeni fikirlerin ortaya çıktığını ve çoğunun hayata geçirildiğini söyledi.


Ayrıca Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen ve Türkiye’nin 2023 Vizyon Projelerinden biri olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında konuklarına bilgi veren Rektör Çomaklı, DAG’ın 2020’nın sonunda hayata geçirileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:42
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