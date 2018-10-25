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Erzin'de aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle okullar tatil bugün edildi. Gök gürültülü sağanak şeklinde yağan yağmur sonrası tarım arazileri zarar görürken, birçok ev iş yerini su bastı.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:51
Erzin'de aşırı yağış nedeniyle okullar tatil edildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle okullar tatil bugün edildi.

Erzin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede dün akşamdan beri şiddetli yağış nedeniyle bazı okulların bahçelerine su doldu.
Tarım alanlarının da sular altında kaldığı ilçede aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Açıklamada, etkili yağışların istenmeyen durumlara sebebiyet verilmemesi için okulların öğleden sonra tatil edildiği duyuruldu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:51
  1. Hatay
  2. Erzin
  3. aşırı yağışlar

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