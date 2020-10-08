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Aktüel Erzincanlı gönüllü gençlerden uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilere tablet desteği
Aktüel

Erzincanlı gönüllü gençlerden uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilere tablet desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:42:33 -
Erzincanlı gönüllü gençlerden uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilere tablet desteği

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri takip edemeyen öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti.

Kentte faaliyet gösteren dernek tarafından, il genelinde ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Oğuzhan Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Keskin, şöyle konuştu:

"EBA programında öğrencilerin öncelikle uzaktan eğitimlerinde derslerine katılımını sağlamak amacıyla 50 tablet, şehir ve köylerde yaşayan öğrencilerimize teslim ettik. Bir evde birden çok çocuk olabilir. Telefonla derslere girebiliyorlar ancak aynı anda ders olduğunda dersler çakışabiliyor. Bunun için böyle bir kampanya düzenledik."

Öğrencilerden Ayşenur Ateş de artık EBA'dan derslerini kolaylıkla takip edebildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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