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Tarım Erzincan'dan sarı manzara
Tarım

Erzincan'dan sarı manzara

Yeniakit Publisher
2024-08-06 09:34:00 -

Erzincan’da ayçiçeği tarlaları güzelliğiyle mest ediyor.

Erzincan’da ekimi yaygınlaşan, sarının her tonu ile güneşi kıskandıran ayçiçeği tarlaları göz kamaştırıyor.

Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinin hemen hemen her yerinde bulunan ayçiçeği tarlaları arasında yapılan yolculuklar ise daha keyifli hale geldi. Erzincan - Erzurum yolunun sağında ve solunda bulunan ayçiçeği tarlaları yoldan geçen sürücüler için sarının her tonuyla göz kamaştıran görseller oluşturuyor.

Havadan da görüntülenen ayçiçeği tarlaları adeta kartpostalı andırırken görsel bir şölen sunmakta.

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