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Erzincan'daki silahlı kavga: 1 kişi öldü

Silahlı kavgada vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
Erzincan'daki silahlı kavga: 1 kişi öldü

Refahiye ilçesinde bir dinlenme tesisinde, 25 Haziran'da çıkan silahlı kavgada Savaş Durmaz olay yerinde hayatını kaybetmiş, Faruk Yazan da vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Faruk Yazan, hayatını kaybetti.

Yazan'ın cenazesi, hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın, 24 Haziran'da Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi İlköğretim Okulundaki oy kullanma alanında "kan davalı" iki aile arasında çıkan, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı M.S.D. ile diğer aileden A.Y'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Saldırıda yaşamını yitiren Savaş Durmaz'ın, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı M.S.D'nin kardeşi olduğu ve İstanbul'dan ağabeyinin cenazesine gitmek istediği sırada Refahiye ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde husumetinin bulunduğu Faruk Yazan'la karşılaması neticesinde meydana geldiği belirtilmişti.

Saldırıda şüpheli Y.Y. ise jandarma tarafından gözaltına altına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:46
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