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Aktüel Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Aktüel

Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, vaşak ve dağ keçisi gibi hayvanların günlük yaşamı yer alıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-05 13:08:08 -
Erzincan'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban hayatının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü, kentin ormanlık bölgelerinde fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini basınla paylaştı.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kurt, boz ayı, yaban domuzu, vaşak ve dağ keçisi gibi hayvanların günlük yaşamı yer alıyor.

İldeki belirli noktalara yerleştirilen fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Erzincan DKMP Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, bölgelerinde muhtelif yerlerde 113 fotokapanın bulunduğunu belirtti.

Fotokapanlardan elde edilen görüntüleri incelediklerini anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz görüntüleri inceleyerek bölgemizde bulunan yaban hayatı çeşitliliği, hayvanların türleri ve popülasyon durumlarını gözlemliyoruz. Biz ayrıca bu fotokapanları kaçak avcılıkta da kullanıyoruz. Fotokapanlarımıza ilimizde genellikle büyük memeli hayvanların görüntüleri düşüyor. Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerimizi gözlemliyoruz. Bu gözlemler neticesinde hayvanların yıllara göre artış ve azalışlarını kayıt altına alıyoruz."

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