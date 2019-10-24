Erzincan'da usulsüz avcılığa şok ceza!

Erzincan'da, izin verilen miktarın üzerinde kınalı keklik avladıkları tespit edilen 2 kişiye 9 bin 346 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlaması üzerine görevlilerce Tercan ilçesinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

İzin verilen avlanma sayılarına uymayarak toplam 17 kınalı keklik avladığı belirlenen 2 kişiye, günlük limit dışı avladıkları 13 kınalı keklik için bin 26 lira idari ve 8 bin 320 lira tazminat olmak üzere toplam 9 bin 346 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edeceği vurgulandı.