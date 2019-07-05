Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 835 oldu.

Türkiye’de ocak- mayıs döneminde 271 bin 298 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 97 bin 668 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 arttı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,74 artarak 23 milyon 39 bin 551’e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’ini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 39 bin 551 adet olurken Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 59 bin 835 oldu.

TÜİK verilerine göre Doğu illerinde taşıt sayısı dağılımı şöyle oldu:

Ağrı’da 32 bin 560, Bingöl’de 17 bin 380, Bitlis’te 22 bin 641, Elazığ’da 125 bin 445, Erzincan’da 59 bin 835, Erzurum’da 120 bin 67, Hakkari’de 9 bin 407, Kars’ta 45 bin 799, Malatya’da 174 bin 639, Muş’ta 34 bin 326, Tunceli’de 9 bin 359, Van’da 78 bin 925, Ardahan’da 19 bin 459, Iğdır ’da 28 bin 179 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.

“Bölge illeri otomobil sayıları”

Mayıs 2019 ölçeğinde, Ağrı’da 9 bin 594, Bingöl’de 7 bin 691, Bitlis’te 7 bin 910, Elazığ’da 71 bin 519, Erzincan’da 28 bin 458, Erzurum’da 59 bin 294, Hakkari’de 2 bin 165, Kars’ta 11 bin 934, Malatya’da 93 bin 257, Muş’ta 9 bin 49, Tunceli’de 3 bin 527, Van’da 27 bin 677, Ardahan’da 3 bin 886, Iğdır ’da 6 bin 439 otomobil trafiğe kayıtlı.

“Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs’ta 57 bin arttı”

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla ayında 57 bin 757 adet artarak 23 milyon 39 bin 551 oldu.

TÜİK, 2019 Mayıs dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre; Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,2’sini motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Aylık kayıt

Mayıs ayında 57 bin 757 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 57 bin 757 taşıt içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 33,9 ile motosiklet, yüzde 11,3 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,2’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Aylık değişim”

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,3 arttı. Bu artış minibüste yüzde 26,3, otobüste yüzde 8, kamyonette yüzde 6,1, motosiklette yüzde 41,9, traktörde ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 9,3, kamyonda yüzde 24,2, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 5,2 azalış oldu.

“Yıllık değişim”

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 azaldı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 42,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 51,3, minibüste yüzde 66,8, otobüste yüzde 38, kamyonette yüzde 55,9, kamyonda yüzde 68,8, motosiklette yüzde 4,4, traktörde ise yüzde 45,5 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165,4 artış oldu.

“Taşıt toplamı”

Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Mayıs döneminde 173 bin 630 adet arttı.

Ocak-Mayıs döneminde 271 bin 298 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 adet arttı.

“Devir”

Mayıs ayında 721 bin 196 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan toplam 721 bin 196 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,5 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“LPG’li araç”

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin yüzde 37,7’si LPG, yüzde 37,3’ü dizel, yüzde 24,6’sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

“Otomobil”

Mayıs ayında 27 bin 136 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 adet otomobilin yüzde 13,9’unun Fiat, yüzde 13,2’sinin Renault, yüzde 9,9’unun Toyota, yüzde 7,9’unun Volkswagen, yüzde 6,6’sının Hyundai, yüzde 6,6’sının Peugeot, yüzde 6,5’inin Honda, yüzde 4,5’inin Mercedes-Benz, yüzde 3,8’inin Dacia, yüzde 3,4’ünün Opel olduğu, yüzde 23,9’unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

“Silindir hacimleri“

Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 38,1’i 1501-1600, yüzde 27,3’ü 1401-1500, yüzde 15,8’i 1301-1400, yüzde 11,7’si 1300 ve altı, yüzde 5,9’u 1601-2000, yüzde 1,2’si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

“Renk”

Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 152 bin 646 adet otomobilin yüzde 52,8’i beyaz, yüzde 23,9’u gri, yüzde 7,2’si siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 10,5’i diğer renklerde oldu.