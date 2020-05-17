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Erzincan'da tırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 22:33:43 -
Erzincan'da tırda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da balataları ısınarak yanan tıra müdahale etmek isteyen sürücü yaralandı.

Refahiye Erzincan Karayolu Sakaltutan Geçidi mevkisinde Orhan Ağdaş'ın kullandığı 58 SF 458 plakalı iş makinesi yüklü tırda, balataların ısınması sonucu yangın çıktı.

Durumu fark eden Ağdaş, kendi imkanları ve yoldan geçen vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etmek isterken yaralandı.

Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Olay sırasında yaralanan sürücü Ağdaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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