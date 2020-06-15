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Aktüel

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:53:08 -
Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.


4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı materyallere el konuldu.


Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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