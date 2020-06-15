Erzincan’da tefecilik operasyonu
Erzincan’da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Erzincan’da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.
4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı materyallere el konuldu.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.