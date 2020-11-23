Erzincan'da tedbirlerine uymayanlara ceza

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 19 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ve Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda çalışma yaptı.

Yapılan uygulamalarda ekipler, 14 kişiye maske takma kuralını ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 2 kişiyi karantina kuralını ihlal etmekten ve 3 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten ceza uygulandı.