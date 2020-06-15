Erzincan'da tarihi lahdi satmaya çalışan üç kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, tarihi lahdi satmaya çalışan üç kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi lahdi, satmak için alıcı aradıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

Konuyla ilgili saha ve teknik çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, yapılan saha ve teknik çalışmalar sonucunda söz konusu lahdi Erzincan ili merkez ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden Ş.G'nin gizlediği tespit edilmiştir. 13 Haziran'da şüphelinin ikametinde yapılan aramada, evin arka bahçesinde depo olarak kullanılan odada gizlenmiş vaziyette eski tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda 30 santimetre genişliğinde ve 30 santimetre yüksekliğinde, bütün yüzeylerinde eski tarihi dönemlere ait kabartma figür ve resimlerin bulunduğu lahit ele geçirilmiştir."

Olayın şüphelisi Ş.G. ve olayda bağlantısı olduğu iddia edilen V.K. ile O.P, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen lahit mezar, Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.



