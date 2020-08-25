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Aktüel Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı
Aktüel

Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

Yangın yüzünden 2 saat trafiğe kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:35:36 -
Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeki hurda yüklü kamyonda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde Erdem Bal (32) yönetimindeki 27 UY 610 plakalı hurda yüklü kamyonun tekerleri bir anda alev aldı.

Durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bilgi veren Bal, kamyonu yol kenarına çekerek yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Alevler kısa sürede büyüyerek lastiklerden kamyon üzerindeki yüklü hurdaya sıçradı. Araçtaki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasar meydana gelen yangında, kara yolu 2 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Yangın tamamen söndürülmesiyle kara yolu ulaşıma açıldı.

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