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Aktüel

Erzincan'da şarampole devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:19:19 -
Erzincan'da şarampole devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Ersin Çilekci'nin kullandığı 34 CCL 224 plakalı kamyonet, Refahiye-Kazören köyü yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra aynı aileden oldukları belirlenen 3'ü çocuk 7 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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