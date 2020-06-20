  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan'da sağanak nedeniyle 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:44:28 -
Erzincan'da sağanak nedeniyle 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.

Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı