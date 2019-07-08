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Erzincan'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan'da kırmızı ışıkta duran bir otomobilin motor kısmına girerek sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
Erzincan'da otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaçan kedi yavrusu, Fevzipaşa Caddesi'ndeki DSİ Kavşağı'na gelerek kırmızı ışıkta duran Tolgahan Şahin yönetimindeki otomobilin motor kısmına girerek burada sıkıştı.

Durumu fark ederek bir süre kediyi motor kısmından çıkarmak isteyen Şahin, başarılı olamayınca itfaiye ve polisten yardım istedi.

Gelen itfaiye ekipleri de yaklaşık bir saatlik çaba sonucu kedi yavrusunu sıkıştığı bölümden kurtarmayı başardı.

Bir bacağının aksadığı anlaşılan kedi yavrusu, tedavisinin yapılması amacıyla Erzincan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
  1. Fevzipaşa Caddesi'ndeki DSİ Kavşağı
  2. Erzincan Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi
  3. Erzincan

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