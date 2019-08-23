0553 313 94 23

Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

Üzümlü ilçesinde saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti- Sürücünün Eskişehir'den yeni satın aldığı otomobille evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi

23 Ağustos 2019 Cuma 09:36
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yoldan çıkarak saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü öldü.

Fatih Yeniçeri (37) yönetimindeki 26 KY 970 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı.

Bariyerin otomobilin ön kısmından girip arka bölümünden çıktığı kazada, alev alan araçtaki sürücü Yeniçeri içeride sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan Yeniçeri, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bariyerlere saplanan araç kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri'nin kaza yaptığı otomobili gün içerisinde Eskişehir’den satın aldığı ve Üzümlü’deki evine dönerken ilçe girişinde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:36
  1. Erzincan
  2. trafik kazası
  3. Üzümlü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele..
    2. Van’da 342 kilo eroin ele geçirildi
    3. Bursa'da cinayet sanığı, ölen gencin..
    4. 2 bin rakımda doğal "bal" bereketi
    5. Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin..
    6. Start yarın veriliyor! Erdoğan..
    7. Bee’o Propolis’ten doğal ve besleyici..
    8. TESK Başkanı Palandöken: “Çiftçiye..
    9. Yüzmeyi sevenler Nilüfer’in..
    10. Kolunu makineye kaptıran genç ağır..
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    12. Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni..
    13. Erzincan'da otomobil bariyerlere..
    14. Tunus Başbakanı Şahid görevini devretti
    15. Ali Çevik kimdir nereli ve kaç..
    16. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi..
    17. (Özel) Eşine o sözü söyleyen yandı...
    18. Tarım alanlarının yeni bekçileri..
    19. Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2..
    20. Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk oluyor
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler!Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!
    'Bodrum' Ekrem bu kez Diyarbakır ve Batman yolcusu!