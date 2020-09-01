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Aktüel Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtımı başladı
Aktüel

Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtımı başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:25:49 -
Erzincan'da muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtımı başladı

ERZİNCAN (AA) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesince muharrem ayı dolayısıyla kentte 10 bin kişiye aşure dağıtımına başlandı.

Vakfın Erzincan Şubesi Cemevi'nde düzenlenen etkinlikte, 12 kazanda aşçılar tarafından pişirilen 10 bin kişilik aşure, vatandaşlara dağıtılıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması ve kalabalık olmaması amacıyla gün boyunca dağıtılacak aşurenin vatandaşlara ikramı sürüyor.

Şube Başkanı Sadık Düzgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem orucunun Adem Peygamber'den beri tutulduğunu söyledi.

Bugün aşure ve lokmaların pişirildiğini belirten Düzgün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, dağıtımın akşama kadar süreceğini anlattı. Düzgün, "Pandemiden dolayı oruç açma yemeklerimizi vermedik, kurbanlarımızı kesmedik, toplu yemeklerimizi yapmadık. Kovid-19 tüm dünyayı sarmış durumda, biz de buna dikkat ettik, o yüzden aşurelerimizi çok sade bir etkinlikle dağıtıyoruz." dedi.

Düzgün, 12 imam adına 12 kazanda aşure pişirildiğini belirterek, "Aşureleri yaparken yaklaşık 10 torba şeker, 500 kilogram bulgur aldık. Halkımızın getirdiklerinin dışında bütün meyvelerden yaklaşık 750 kilogram aldık. Aşureyi gelen halkımıza dağıtacağız. Kalan aşureleri fakir ailelere götürüp vereceğiz." diye konuştu.

Cemevine gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da kazanlarda pişen aşureyi karıştırıp, vatandaşlarla sohbet etti.

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