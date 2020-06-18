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Aktüel

Erzincan'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:07:07 -
Erzincan'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırmaya çalışan 2 zanlı yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kuyumcuyu sahte altınla dolandırmaya çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen zanlıların Erzincan'da olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan polis ekipleri, kentteki bir kuyumcuya giden zanlılardan Kadir B'yi sahte altın bilezik satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Araçla kaçtığı belirlenen Tamer Ö. de ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve araçlarındaki aramada, gerçek altın süsü verilmiş 2 kalın, 7 ince, 1 hasır bilezik ile 2 zincir kolye ele geçirildi.

Aynı suçtan çok sayıda sabıkası bulunan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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