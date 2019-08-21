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Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin demonstrasyon hasadı yapıldı

Erzincan’ın Mollaköy beldesinde kuru fasulye çeşidinin demonstrasyon hasadı yapıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
Erzincan’da kuru fasulye çeşidinin demonstrasyon hasadı yapıldı

Erzincan’ın Mollaköy beldesinde kuru fasulye çeşidinin demonstrasyon hasadı yapıldı.


Erzincan’da kuru fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mollaköy beldesi, Yalınca, Karatuş, Bahçeliköy, Çatalarmut köylerinde başlatılan demonstrasyon çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Çiftçinin yüzünü güldüren kuru fasulye çeşidinin demonstrasyon hasadının töreni Mollaköy beldesinde yapıldı.


Hasat törenine katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, amaçlarının il genelindeki kuru fasulye ekim sahaları ve üretimini artırmak olduğunu söyledi.


Demonstrasyon çalışması hakkında bilgi veren Murat Şahin, "2019 yılında Erzincan’da 5 köyde 25 çiftçi ile 125 dekarlık alanda gerçekleştirilen 5 pilot bölgede demonstrasyon alanları kurulan ve çiftçilerimizin kuru fasulyeyi birebir görmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kuru fasulye tohumu, bakteri aşılaması yapılmış ve ekimi yapılacak tarlalardan toprak numunesi alınmış ve sonuçlarına göre gübre tavsiyesinde bulunulmuştur. Teknik personelimizce her bir tarlayı sürekli gözetim altında tutularak hastalık ve zararlılara karışı daha önemler alınmış ve kuru fasulyede önemli verim artışları sağlanmıştır. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak böyle bir proje uygulamamızdaki asıl amaç, Erzincan’ın öne çıkan tarımsal ürünleri arasında yer alan ve gerek kalitesi gerekse lezzeti ülkemizin birçok köşesinde bilinen kuru fasulyemizin ekim alanlarını ve üretimini artırarak Erzincan’a sağlanan katma değerin artırılmasıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
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