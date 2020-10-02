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Aktüel Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 415 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 415 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:19:03 -
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 415 kişiye para cezası uygulandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da son 3 ayda yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 415 kişiye para cezası kesildi.

Vatandaşların özellikle yoğun bulunduğu Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ile Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kent genelindeki banka şubeleri, parklar, otobüs durakları ve çay bahçeleri gibi alanlarda denetim yapan ekipler, tedbirlere uymayanlara ceza yazdı.

Ekipler, son 3 ayda aralarında karantina kurallarını ihlal edenlerin de bulunduğu 415 kişiye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan evde izole altındaki vatandaşları da adreslerinde olup olmadığını denetleyen ekipler, karantina kuralını ihlal eden 44 kişiyi ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda izolasyona aldı.

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