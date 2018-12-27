Erzincan'da korkutan deprem!

Erzincan'da saat 17.36'da merkez üssü İliç ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Can ve mal kaybı olmadı

Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.