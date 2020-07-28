Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Apçağa köyünde bir besiciye ait keçinin 4 gün önce kaybolduğu ihbarı üzerine Kemaliye Kaymakamlığı çalışma başlattı.
Drone ile köy kırsalını tarayan Kaymakamlık ekipleri, keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit etti.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, tırmanış ekipmanları yardımıyla yaklaşık 2 saatlik süren çalışma sonucu keçiyi kurtardı.
Kaymakamı Murat Atıcı, kurtarılan keçiyi sahibine teslim etti.