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Aktüel

Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 13:19:43 -
Erzincan'da kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Apçağa köyünde bir besiciye ait keçinin 4 gün önce kaybolduğu ihbarı üzerine Kemaliye Kaymakamlığı çalışma başlattı.

Drone ile köy kırsalını tarayan Kaymakamlık ekipleri, keçinin kayalıklarda mahsur kaldığını tespit etti.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, tırmanış ekipmanları yardımıyla yaklaşık 2 saatlik süren çalışma sonucu keçiyi kurtardı.

Kaymakamı Murat Atıcı, kurtarılan keçiyi sahibine teslim etti.

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