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Erzincan'da karantina yurdundaki çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

2020-04-23 18:15:15 -
Erzincan'da karantina yurdundaki çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

ERZİNCAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Erzincan'da karantinaya alınan ailelerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan kente getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'na yerleştirilen ailelerin çocukları için Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ve yurt yönetimi etkinlik gerçekleştirdi.

Moral vermek amacıyla odalarında karantinada kalan çocuklara yönelik etkinlikte, sosyal mesafe kuralına uyularak 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Çocukların bulunduğu odanın önündeki koridoru Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen personel, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kutlama programında şiir okuyan bazı çocuklar daha sonra kendilerine verilen oyuncaklarla keyifli zaman geçirdi.

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