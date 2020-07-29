  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:50:08 -
Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sinan Tok (28) idaresindeki 23 BM 597 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Alabalık Tesisleri'nde, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki kardeşleri Fatih (39), Fehmi (21) ve Hanefi Tok (29) ile kuzenleri Melih (18), Harun (29) ve İlyas Üsmen (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunanların, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Yalova'dan memleketleri Ağrı'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı