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Aktüel Erzincan'da kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi
Aktüel

Erzincan'da kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:31:26 -
Erzincan'da kaçak avlanan 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası kesildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kaçak kınalı keklik ve yaban tavşanı avladıkları tespit edilen 6 kişiye 22 bin 151 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayırlı ilçesi Çataksu Avlağında kınalı keklik ve yaban tavşanı avının yapıldığı bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde usulsüz avlandıkları iddiasıyla 6 kişiye, 22 bin 151 lira para cezası uygulandı.

Yetkililer, sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla av koruma ve kontrol faaliyetlerine etkin şekilde devam edileceğini bildirdi.

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