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Erzincan'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 11 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:15:26 -
Erzincan'da hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 11 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari aracın yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 8'i çocuk 11 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Muş'a giden Şakir Küçükkaya (40) yönetimindeki 34 RC 0381 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra aynı aileden Seyran (88), Çiçek (32), Abdullah (4), Sümeyya (9), Semiha (9), Medine (7), Servet (11), Samet (6), Ramazan (11) ve Zeynep Küçükkaya (4) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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