Erzincan’da görenler şaşkına döndü! Yeni yapılan asfaltın hali mahallede büyük tepki topladı!

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi’nde kısa süre önce asfaltlanan yolda göçük meydana geldi. Elektrikli bisiklet kullanan bir kişi dengesini kaybederek yere düşüp yaralandı. Mahalle sakinleri, yapılan işin kalitesini sorgulayarak yetkililerden açıklama ve kalıcı çözüm istedi.

Erzincan’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde asfaltın çökmesi sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 405. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce asfalt dökülerek yama yapılan yolda göçük oluştu. Elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan M.Ö., yoldaki çukuru fark edemeyerek dengesini kaybetti ve düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolun yeni asfaltlanmış olmasına rağmen kısa sürede çökmesi, çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, bölgede benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden kalıcı bir çözüm talep etti. Çukurun hâlâ kapatılmamış olması ise sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

