Erzincan’da feci kaza... TIR’a çarpan araçta 2 ölü 4 yaralı
Erzincan’da bir araç, TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Gürbüz Yolcu’nun sürdüğü 45 EV 504 plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolunun 37. kilometresinde, Sakaltutan mevkisinde, hemen önünde ilerleyen İlkin Çevik'in idaresindeki 76 DK 440 plakalı TIR’a arkadan vurdu.
Feci kaza sırasında, araçta bulunan Neslihan Polat ve İsmet Yolcu araç içinde sıkıştı. Kaza yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan Polat ve Yolcu'nun yaşamlarını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Gürbüz Yolcu, Hakan Polat, bebek Elif Ecrin Polat ile Hülya Yolcu ise yaralandı.
4 yaralı, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TIR’ın sürücüsü İlkin Çelik, basın mensuplarının sorusu üzerine, Gemerek’den geldiğini, gece dinlenmek için parkta mola verdiğini ve arından yola çıktığını açıkladı.
Kazanın yaşandığı yolun rampa olduğunu söyleyen Çelik, yavaş yavaş indiği sırada aracın arkadan çarptığını belirtti.