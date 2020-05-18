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Erzincan’da ‘evde kal hareketsiz kalma’ etkinliği

Erzincan’da farklı branştaki antrenörler evde kalan halka spor yaptırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 08:42:29 -
Erzincan’da ‘evde kal hareketsiz kalma’ etkinliği

Erzincan’da farklı branştaki antrenörler evde kalan halka spor yaptırıyor.


Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşlara yönelik ’evde kal, hareketsiz kalma’ etkinliği düzenliyor.


Antrenör sokakta, vatandaşlar ise balkonda antrenman yapıyor. Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan aktivitelerle onlarca kişinin spor yapması sağlanıyor. Vatandaşlar kurulan ses sistemi ile müzik eşliğinde hem eğleniyor hem de spor yapıyor.


İftardan sonra yapılan etkinlikler halk tarafından da büyük ilgi görüyor. Eğitimlerin korona virüs süreci sonuna kadar devam edecek.

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