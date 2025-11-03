  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı

Çin’den havacılıkta yeni gövde gösterisi: İnsansız helikopter!

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Derbide Fenerbahçe güldü

Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

İran’dan şok açıklama: 6 milyon evli çiftimiz var, bunun 3 milyonu kısır!
Yerel Erzincan’da duygulandıran anlar! Sürpriz kutlamada herkesin gözleri doldu!
Yerel

Erzincan’da duygulandıran anlar! Sürpriz kutlamada herkesin gözleri doldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erzincan’da duygulandıran anlar! Sürpriz kutlamada herkesin gözleri doldu!

Erzincan’da bir grup gönüllü genç, down sendromlu kardeşler Sümeyra ve Ahmet Demir için özel bir doğum günü programı hazırladı. Kutlama boyunca kardeşlerin yüzündeki tebessüm dikkat çekerken, Sümeyra’nın gönlünde uzun zamandır taşıdığı umreye gitme arzusu ise etkinliğe ayrı bir duygu yükledi. Program, katılanların kalbinde iz bıraktı.

Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı gönüllü ekip, kardeşler için özel bir konsept hazırlayarak evi süsledi, doğum günü pastası ve hediyelerle unutulmaz bir kutlama gerçekleştirdi.

Hazırlıkların ardından sürprizle karşılaşan Sümeyra ve Ahmet Demir büyük bir mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen kardeşler, duygusal anlar yaşarken, Sümeyra yaptığı konuşmada, "Doğum günümü kutlayan bütün abilerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ben de ileride Kur’an hocası olmak istiyorum, imam hatipte okumayı çok arzuluyorum," dedi.

 

Etkinliği organize eden gönüllülerden Ayşe Seçkin Kevser, "Sümeyra’nın doğum gününü öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Kabe’ye gitme hayalini duyunca, hediyelerimizi bu temada hazırladık. İnşallah bir gün birlikte orada olmayı da nasip eder," ifadelerini kullandı.

Kardeşlerin babası Sebahattin Demir ise, "Canım kızım Sümeyra’nın doğum gününü kutlayan gençlerden Allah razı olsun. Kızımın en büyük isteği umreye gitmek, inşallah bu dileği de gerçekleşir," dedi.

Etkinliğe katılan gönüllü öğrenciler, Sümeyra ve Ahmet’in mutluluğuna ortak olurken, iki kardeşin yüzlerindeki tebessüm günün en anlamlı karesi oldu.

Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?
Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?

Biyografi

Hikmet Çapanoğlu kimdir, hastalığı neydi?

Doktorlar bile şaşırdı! 70 yaşındaki hastanın karnından çıkarıldı
Doktorlar bile şaşırdı! 70 yaşındaki hastanın karnından çıkarıldı

Yaşam

Doktorlar bile şaşırdı! 70 yaşındaki hastanın karnından çıkarıldı

Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı
Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Yerel

Polisin dikkati yakalattı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın
Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın

Sağlık

Enfeksiyon vakaları arttı, uzmanlar uyardı: Hastane dışında damardan takviye kullanmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23