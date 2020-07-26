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Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:17:56 -
Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ahmet Mayda'nın kullandığı 61 KU 322 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Ersin ve Mahmut Mayda, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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