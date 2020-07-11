  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erzincan'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:43:00 -
Erzincan'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Onurlu köyü Kiliseardı mevkisinde, Kemal Sarak yönetimindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Sarak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışması sonucu aracın altından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı