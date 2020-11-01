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Aktüel Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
Aktüel

Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:49:57 -
Erzincan'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda "uyuşturucu ticareti" suçundan hapis yatan 35 yaşındaki N.D. sabah saatlerinde firar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hükümlünün firar ettiği bilgisi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Kısa sürede firarinin kullandığı aracın plakasını belirleyen ekipler, otomobili Yunus Emre Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, N.D'yi Barbaros Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen N.D, Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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