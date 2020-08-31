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Aktüel Erzincan'da belediye ekipleri Kovid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti
Aktüel

Erzincan'da belediye ekipleri Kovid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:03:35 -
Erzincan'da belediye ekipleri Kovid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin ana caddeleri ile kaldırımlarını yıkayıp dezenfekte etti.

Erzincan Belediyesi ekipleri Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa caddeleri ile vatandaşların yoğun kullandığı kaldırımları yıkadı. Yıkama işlemi sonrası cadde ve kaldırımlar ile telefon kulübeleri ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın hastalığın başladığı günden itibaren tüm çalışmaları titizlikle devam ettirip gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Salgın sürecindeki birlikteliğin önemine vurgu yapan Çamur, şunları kaydetti:

"Bugün halkımızın yoğun olarak kullandığı, özellikle ana caddelerimizi, kaldırımlarımızı, otobüs duraklarımızı, hem temizliyoruz hem de dezenfekte ediyoruz. Halkımızın salgın hastalıktan en az şekilde etkilenmesi için belediye olarak üstümüze ne düşüyorsa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Salgın hastalık süreci, kişilerin ya da kurumların tek başına önlem alabileceği süreç değildir, herkese çok önemli görevler düşüyor."

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