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Yerel Erzincan'da ayı saldırısı: 1 yaralı
Yerel

Erzincan'da ayı saldırısı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-30 22:18:00 -
Erzincan'da ayı saldırısı: 1 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesi kırsalında ayının saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tercan ilçesine 54 kilometre mesafede bulunan Yaylım (Pardi) köyü merasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.D., kuzeni G.D. ile birlikte arazideyken bir anda çalılıkların arasından karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Bu sırada ayının kuzenine saldırdığını gören G.D., bağırıp, taş atarak ayının kaçmasını sağladı.

Ayının vurduğu pençe darbeleri sonucu kol ve baş kısmından yaralanan F.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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