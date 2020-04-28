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Aktüel

Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19’u yendi

2020-04-28 11:07:12 -
Erzincan'da 99 yaşındaki kadın Kovid-19’u yendi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen biri 99 yaşında olan iki hasta, alkışlarla tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, Kovid-19’u atlattı.

Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.

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