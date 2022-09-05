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Aktüel Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 00:39:00 -
Erzincan'da 3. kattaki balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Erzincan'da bir apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Aslanlı Mahallesindeki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evin balkonundan düşen 2 yaşındaki Ö.A.G. ağır yaralandı.

Yakınları, yaralı çocuğu Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı göz ve acil ek hizmet binasına kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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