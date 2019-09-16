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Erzincan’da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Erzincan’da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Erzincan’da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi

Erzincan’da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.


Erzincan girişinde yapılan yol uygulamasında bir otobüs durduruldu. Otobüsteki yolcuların GBT’si sorgulanarak yapılan aramada İran uyruklu 3 şüphelinin üzerinde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.


3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
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