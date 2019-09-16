Erzincan’da 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi Erzincan’da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan’da güvenlik güçlerinin yaptıkları yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan girişinde yapılan yol uygulamasında bir otobüs durduruldu. Otobüsteki yolcuların GBT’si sorgulanarak yapılan aramada İran uyruklu 3 şüphelinin üzerinde 185 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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