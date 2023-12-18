Erzincan ve Gümüşhane'de art arda deprem!
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 7 dakika sonra bir deprem de Erzincan merkezde yaşandı.
Depremleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi hesabından duyurdu.
AFAD'ın açıklamasına göre, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.23’te gerçekleşen depremin derinliği 15.68 kilometre olarak ölçüldü.
Depremden 7 dakika sonra da Erzincan'da bir sarsıntı kaydedildi.
AFAD Erzincan merkezde yaşanan depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.