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Aktüel Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti
Aktüel

Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:24:39 -
Erzincan Valisi Makas, vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesindeki Alp Karakolu ve üs bölgelerinde zorlu kış şartlarında görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altındaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile Alp Karakolu üs bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerlerle bir araya geldi.

Makas ve beraberindekiler, zor ve sarp arazi koşullarında vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren Mehmetçikleri tebrik etti.

Güvenlik güçleriyle sohbet ederek görevlerinde başarılar dileyen Mehmet Makas, bölgeyle ilgili komutanlardan bilgi aldı.

Ardından devlet büyüklerini cep telefonundan görüntülü arayan Makas, nöbet tutan askerlerle görüştürdü.

Vali Makas gerek ülke dışında gerekse ülke sınırlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları, bölgede bulunan güvenlik güçlerinin azim ve kararlığı terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

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