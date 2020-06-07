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Aktüel

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:52:17 -
Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Erzincan Spor Lisesine yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.


2020 Erzincan Spor Lisesi yetenek sınavı 06-10 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. Başvurular, 10- 29 Haziran tarihleri arasında e-okul üzerinden online veya Erzincan Spor Lisesine gelerek yapılabilecek.


Yetenek sınavı başvuru evrakları- yetenek sınavı kılavuzu-bakanlığın yayınladığı e-kılavuz - parkur ve puanlamaları; Erzincan Spor Lisesi web sayfasında aday öğrenci başlığı altında yer aldığı belirtildi.

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