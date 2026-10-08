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Kobi Erzincan OSB’de arıtma tesisi için yeni adım
Kobi

Erzincan OSB’de arıtma tesisi için yeni adım

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Erzincan OSB’de arıtma tesisi için yeni adım

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut atık su arıtma tesisinin yenilenmesi için fizibilite çalışması başlatılıyor.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) atık su arıtma altyapısının yenilenmesine yönelik hazırlıklarda önemli bir aşamaya geçildi. Çalışma kapsamında mevcut durum ve atık su karakterizasyonu incelenerek gelecekteki kapasite ve yük tahminleri yapılacak.

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Erzincan OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ’Erzincan OSB Entegre Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi’ projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Fizibilite çalışmasında farklı atık su arıtma teknolojileri teknik ve mali açıdan karşılaştırılacak. Ayrıca gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılarak uygulama projeleri hazırlanacak.

 

Çalışma sonucunda sürdürülebilir, kaynak ve enerji verimliliği yüksek, teknik açıdan uygulanabilir ve finansmanı planlanabilir bir yatırım modelinin ortaya konulması planlanıyor.

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