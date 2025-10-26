Erzincan Dini İhtisas Merkezi’nde geleceğin din görevlileri yetişiyor

Diyanet Akademisi’ne bağlı olarak 2024 yılında faaliyete geçen Erzincan Dini İhtisas Merkezi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kursiyerleri din hizmetlerine hazırlıyor. Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, "Diyanet Akademisi Erzincan Dini İhtisas Merkezi, 2024 yılı itibariyle eğitim-öğretime başladı. 86’sı aday din görevlisi, 16 tanesi Hüsn-ü Tilavet kursiyeri olmak üzere toplamda 102 hocamıza eğitim veriyoruz. Eğitim alan kursiyerlerimiz; İmam- hatip + hafız, ön lisans yahut lisans mezunu öğrencilerden oluşuyor. Erzincan Dini İhtisas Merkezinde İmam- hatip + hafız kategorisinden atanan hocalarımıza hizmet veriyoruz. 8 aylık bu eğitimin sonunda başarıyla süreci tamamlayan hocalarımız, Türkiye’nin çeşitli yerlerine atanarak din görevlisi olarak halkımıza sahih dini bilgiyi ulaştırma noktasında gayret edecekler. 12 şehirden kursiyerimiz bulunuyor. Türkiye’nin her yerinden, almış oldukları mülakat puanına göre yaptıkları tercihler sonucunda yerleşen kursiyerlerimiz, eğitimlerini başarıyla tamamladıkları takdirde görev yapmaya başlayacaklar." dedi.

“Tefsir, hadis, fıkıh ve akaid alanında da eğitim veriliyor”

Eğitimlerin; Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak ezber ve yüzünden okuma, talim ve tecvid uygulamaları, temsili okuma gibi alanlardan oluştuğunu kaydeden Erzincan Dini İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, "Bu derslerimizin yanı sıra, temel İslami ilimlerde hocalarımızın gelişimlerini tamamlayabilmeleri için tefsir, hadis, fıkıh ve akaid alanında detaylı eğitimler düzenleniyor.

Dini İhtisas Merkezimiz bünyesinde görev yapan eğitim görevlilerimiz ve İl Müftülüğü personelimiz vasıtasıyla yürütmüş olduğumuz eğitim programımızın yanı sıra, hocalarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak, toplum içerisinde iletişimlerini kuvvetlendirmek, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda da ekstra eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler kapsamında ebru sanatı, hat dersleri, keman dersleri, ud dersleri, kanun dersleri Dini İhtisas Merkezimiz bünyesinde gönüllü olarak aday din görevlilerimize veriliyor.

Özellikle cuma günleri camilerde yapılan imamet ve müezzinlik uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Bizler eğitim süresi boyunca hocalarımızın halkla temas edecekleri cenaze işlemleri, techiz ve tekfin işlemleri, nikâh merasimleri, düğün merasimleri, asker uğurlama gibi merasimlerde hocalarımızın yapacağı dualar ve hocalarımızın üzerine düşen vazifelerle alakalı uygulamalı eğitimler vermekteyiz.

Hocalarımız sahaya çıkmadan evvel karşılaşacakları problemlerle alakalı fikir sahibi olup bu durumlara karşı çözüm yolları geliştiriyorlar. Bu eğitimlerin pratik olarak verilmesi, hocalarımızı sahada daha özgüvenli, daha bilinçli ve daha donanımlı hâle getiriyor.

Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezleri ve Dini Yüksek İhtisas Merkezleri, Diyanet İşleri Başkanlığımızın gelecekte yürüteceği din hizmetleri için personel yetiştirmektedir. Bizim amacımız, geleceğin manevi rehberlerini yetiştirmek; donanımlı ve bilinçli din görevlilerinin halka sahih bilgiyi ulaştırma noktasında gelişimlerini en üst düzeyde tamamlamalarını sağlamaktır." diye konuştu.