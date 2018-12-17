Eruh'ta, PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyona ilişkin Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Siirt İl jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Pervari ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan (2018-30) Operasyonu' icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; 5 adet çoklu patlatma sistemi, 11 adet patlayıcı el yapımı patlayıcı devre kartı (2 adedi telsiz alıcı sistemi), 6 adet direnç kablo monteli, 50 metre saniyeli fitil, 73 adet elektrikli fünye, 6 adet muhtelif pil, 8 adet kablo monteli kullanıma hazır düzenek, 3 adet ayakkabı, 50 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve muhtelif sayıda sivil kıyafet ele geçirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."