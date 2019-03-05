ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, "El Hijyeni Mükemmeliyet Yarışması"nda finale Kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Avrupa hastaneleri içinde el hijyeni mükemmeliyet ödülü için aday gösterilen ve bu çerçevede yapılan yarışmada yarı finale kalan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne, DSÖ Enfeksiyon Kontrol Departmanı gözlem ziyaretinde bulundu. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte gerçekleştirilen gözlem ziyaretinde ERÜ Hastanelerinden övgü ile bahseden DSÖ Enfeksiyon Kontrol Departmanı Başkanı Prof. Dr. Didier Pittet, “Bu hastane el hijyeni mükemmeliyeti konusunda Avrupa’da en iyiler arasında” dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ise “ERÜ Hastanelerimizde 2004 yılında başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonları önleme paketi uygulamaları ile hastane enfeksiyon oranlarımız yüzde 50 oranında azalmıştır” diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, DSÖ Enfeksiyon Kontrol Departmanı Başkanı Prof. Dr. Didier Pittet ve DSÖ Enfeksiyon Kontrol Programı Üyesi Ermira Tartari, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ilk konuşmacısı DSÖ Enfeksiyon Kontrol Departmanı Başkanı Prof. Dr. Didier Pittet, el hijyeninin önemine değindi. Prof. Dr. Didier Pittet, her yıl dünyada 16 milyon insanın el hijyeni olmamasından dolayı oluşan enfeksiyonlardan hayatını kaybettiğini belirtti ve bu organizasyon çerçevesinde yürütülen kampanyalarla enfeksiyon görülme sıklığının yüzde 50 azaltıldığını kaydetti. Prof. Dr. Pittet, “Bu kampanya dünya çapında milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Ama tabiki hayat kurtarmak için Kayseri’deki gibi bu tarz hastanelere ihtiyacınız var. Buradaki hastane, enfeksiyonu tanıyan, el hijyenini önemseyen ve performansı yükselten stratejiler yöneten hastaneler arasında en iyisi. Sağlık çalışanlarının tutum ve davranışlarını değiştirmek ve hayat kurtarmak için yıllar geçmesi gerekiyor. Bu hastane el hijyeni mükemmelliği konusunda Avrupa’da en iyiler arasında. Almanya, İspanya, İtalya, Romanya ve İsviçre gibi birçok ülkede hastaneleri ziyaret ettik. Bu hastane Türkiye’de ziyaret ettiğimiz ilk hastane. Hastaneyi ziyaret etmeden önce, birçok araştırma yapıp ön görüşler aldık ve bu hastanenin ziyaret edilmesine karar verdik. Ve tekrar tekrar söylediğim gibi sizi tebrik ediyorum. Bu bir futbol takımının Dünya Kupasına katılmaya hak kazanması gibi bir şey. Siz şu anda yarı finaldesiniz. Büyük ihtimalle en az 1 ay içinde size kazananlar arasında olup olmadığınızı haber vereceğiz. Gördüğüm kadarıyla bu hastane kesinlikle harika bir hastane. Hastanın yatağının yakınında alkol içerikli hijyenik malzemeler olması çok önemli. Bu başarı için en önemli unsur. Diğer maddeler ise insanların ne yaptığını gözlemlemek, doğru zamanda yapıp yapmadıklarını gözlemlemek. Bu hastanede, hemşire yöneticisi, hastane yöneticisi olarak herkesin içinde bulunduğu en iyi seviyedeki yönetimlerinden birini gördüm. Biz buna kurumsal güvenlik atmosferi diyoruz. Son olarak söylemek istediğim şey ise; kazananlardan biri olduğunu söyleyemem, çünkü baştan gözden geçirerek karar vereceğiz. Ama daha önce de söylediğim gibi, kesinlikle siz kazanan adaylar arasına girmeyi hak ediyorsunuz. Bu hastanenin bu seviyeye geldiğini gördüğüm için çok mutluyum. Bu hastane, eminim ki Türkiye’deki diğer hastaneler için örnek bir model oluşturacak” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de konuşmasında, hastane enfeksiyonlarıyla mücadelenin hastanelerin en önemli kalite göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Meşe, “Bugün dünyada Avrupa hastaneleri içinde el hijyeni mükemmeliyet ödülü için aday seçildik. Biliyorsunuz hastane enfeksiyon oranları, sağlık kurumlarının en önemli en önemli kalite göstergesidir. Hastane enfeksiyonları, hastaneye başvuru öncesinde hastada var olmayan, ancak uygulanan sağlık hizmeti sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlardır. İnvaziv işlemlerin artması, geniş kapsamlı cerrahi tedavilerin uygulanması ve immünsüpresif ilaç uygulamaları gibi modern tıp uygulamalarındaki gelişmeler hastane enfeksiyonları oluşumu için riski artırmaktadır. Ayrıca artan antimikrobiyal direnç oranları ile birlikte, aynı hızda yeni antibiyotik gruplarının keşfedilememiş olması ve eldeki mevcut antibiyotiklerin bazı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde yetersiz kalabilmesi, hastane enfeksiyonlarının önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenlerle tüm dünyada hastane enfeksiyonları, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmekte, önlenmesi ve kontrolü için ciddi çabalar harcanmaktadır. Alınacak tedbirler ile hastane enfeksiyonlarının gelişimini önlemek mümkündür. Hastane enfeksiyon oranları, sağlık kurumları için en önemli kalite göstergesidir. Enfeksiyon Kontrolünde en ucuz, en kolay ve en etkin yöntem hasta bakımında el hijyeni uygulamasıdır. Hastaya temas öncesi ve sonrası, hastaya uygulanacak işlem öncesi ve sonrası ve hasta çevresine temas sonrası el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama sağlanmalıdır. Sağlık hizmeti sunumunda el hijyenine uyumun artırılması, enfeksiyon gelişiminin ve antimikrobiyal direncin yayılımının önlenmesinde esastır” diye konuştu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin sadece Kayseri’ye değil, tüm bölgeye hizmet veren bir hastane olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Meşe, “Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde poliklinik başvuru sayısı, 1000’in üzerinde yatak kapasitesi, 240 000 yatış sayısı, 214 yoğun bakım yatağı ve yıllık 57 000 ameliyat sayısı ile bölgenin önemli sağlık kurumlarından biridir. Ayrıca kanser hastalarının takip edildiği ve kemik iliği naklinin yapıldığı büyük bir onkoloji hastanesi ile de ülkeye önemli hizmet sunmaktadır. Tabi ki ağır yoğun bakım hastalarının takibi, uygulanan girişimler, büyük cerrahi girişimler ve kanser hastalarına uygulanan kemoterapötikler beraberinde hastane enfeksiyonları gelişim riskini artırmaktadır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde Enfeksiyon Kontrol Kurulu faaliyetlerine 1997 yılında başlanmıştır. Hastanelerimizde 2004 yılında başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonları önleme paketi uygulamaları ile hastane enfeksiyon oranlarımız %50 oranında azalmıştır. Bugün için dünyanın gelişmiş ülkelerindeki hastane enfeksiyon oranlarına yakın oranları görmekteyiz. Hastanemizde, yaklaşık 20 yıldır, sağlık hizmet sunumunda tüm personelin el hijyenine özen göstermesi için, hizmet içi eğitimler verilmekte ve sağlık personelinin farkındalığını artırmaya yönelik çeşitli afiş, poster ve videolar kullanılmaktadır. Ayrıca sağlık personelinin el hijyenine uyumları izlenmekte, hastane enfeksiyon oranları, sürveyans sistemine kayıt edilmekte ve kanıta dayalı politikalar geliştirmek üzere analizleri yapılmaktadır. Sonuçlar ilgili sağlık personeli ve hastane idaresi ile paylaşılmakta, alınması gereken enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nin “El Hijyeni Mükemmeliyet” yarışmasında Avrupa Hastaneleri arasında 2019 yılı finalisti olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yenilikçi yöntemlerle hasta güvenliğini geliştirmek için el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyon oranlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir “El Hijyeni Mükemmeliyet” yarışması düzenlemektedir. 2019 yılı için başvurduğumuz yarışmada, yaptığımız el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarımızla Avrupa Hastaneleri arasında finale kaldık.

El Hijyeni Mükemmeliyet yarışmasında, Erciyes Üniversitesi Hastanelerinin son on yıllık enfeksiyon kontrol çalışmaları dikkate alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında, el hijyeni uyum oranlarında ve alkol bazlı el dezenfektanı kullanımında artış gözlenirken, hastane enfeksiyonları ve etken mikroorganizma hızlarında ise azalma tespit edildi. Avrupa hastaneleri arasında finale kalan hastanemize, Dünya Sağlık Örgütü tarafından akademisyenler ziyarette bulunarak, hastanede yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediler. Başarının Esas Kahramanları büyük özveri ile çalışan sağlık personellerimiz ve bu işe gönül veren enfeksiyon kontrol hemşirelerimizdir. Bu başarıya ulaşmamızda bize destek veren hastane ve tıp fakültesi yöneticilerimize, enfeksiyon kontrol kuruluna kuruluşundan itibaren emek veren akademisyenlerimize ve hekimlerimize çok teşekkür ederiz. Ancak bu işin esas kahramanları, hastanelerimizde büyük özveri ile çalışan sağlık personellerimiz ve bu işe gönül veren enfeksiyon kontrol hemşirelerimizdir. En büyük teşekkür ve minnettarlığımız onlaradır.”