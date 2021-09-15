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Ekonomi ERÜ öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

ERÜ öğretim üyeleri alıyor

Erciyes Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 14:26:00 -
ERÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 15.09.2021 tarihinden itibaren 15. günün mesai saati bitiminde sona erecek. Prof. ve Doç. kadrosuna başvuran adaylar istenen belgeleri Üniversitenin Rektörlüğüne, Dr. kadrosuna başvuran adayların ise ilgili  akademik birime teslim etmeleri gerekiyor.

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